Il 2021 sarà l'anno della svolta? "Sì, con il vaccino usciremo dal tunnel". "Ma con i tempi dell'Italia non sarà semplice". La vox di Italiani come noi (Di sabato 2 gennaio 2021) sarà il 2021 l'anno della liberazione dal Covid? I cittadini che abbiamo interpellato in strada esprimono pareri diversi. "Se il vaccino funziona, usciremo dal tunnel in pochi mesi", dichiarano alcuni. "Non sarà così semplice, con le misure di distanziamento dovremo convivere ancora a lungo", rispondono altri. "Forse a fine 2021 si tornerà alla normalità", prevedono altri ancora. E qual è la prima cosa che si desidera tornare a fare, a normalità recuperata? "Viaggiare!", affermano in tanti. "Abbracciare le persone", è il primo pensiero di molti. "Recuperare la libertà e la socialità", riassume una voce, "perché questa brutta storia ha effetti psicologici molto seri".

