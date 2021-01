A Lampedusa sbarcano 20 migranti a Capodanno (Di sabato 2 gennaio 2021) Il Capodanno e il freddo non hanno fermato gli sbarchi. Una piccola imbarcazione con a bordo venti migranti tunisini, è approdata a Lampedusa nella tarda serata di ieri. Gli stranieri sono stati ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 2 gennaio 2021) Ile il freddo non hanno fermato gli sbarchi. Una piccola imbarcazione con a bordo ventitunisini, è approdata anella tarda serata di ieri. Gli stranieri sono stati ...

Sono in tutto 20.972 i migranti sbarcati sulle coste agrigentine nel 2020. Un dato che registra un incremento di 15.768 rispetto al 2019, dove gli extracomunitari arrivati erano 5.204 ...

Ultimo dell’anno con sbarco a Lampedusa, approdati venti tunisini

Fine anno 2020 con sbarco di migranti sull’Isola di Lampedusa. Un barchino, con a bordo 20 tunisini, è arrivato verso le 20 del 31 dicembre, direttamente a Cala Galera. Il gruppetto di nordafricani, f ...

Sono in tutto 20.972 i migranti sbarcati sulle coste agrigentine nel 2020. Un dato che registra un incremento di 15.768 rispetto al 2019, dove gli extracomunitari arrivati erano 5.204 ...