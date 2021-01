Ultime Notizie Roma del 01-01-2021 ore 07:10 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale il primo appuntamento con l’informazione di questo 2021 un buon anno dalla redazione Gabriella Luigi in studio ieri festeggiamenti in tutta Italia per l’addio al 2020 e il Ben arrivato al nuovo anno un capodanno Sui generis in zona rossa lockdown nazionale per evitare assembramenti e ridurre le occasioni di contatto ieri sera il messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella al paese vaccinarsi a un dovere io lo farò appena posso prima però precedenza alle categorie più a rischio Ha detto il capo dello Stato che ha parlato dell’ angoscia con cui è stato vissuto questo 2020 la speranza che l’anno appena iniziato sia migliore e vede la sconfitta del virus e la ripresa non solo economica ma anche socialepandemia ha seminato un senso di smarrimento pone in discussione prospettive di vita basti pensare alla previsione di un ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 1 gennaio 2021)dailynews radiogiornale il primo appuntamento con l’informazione di questoun buon anno dalla redazione Gabriella Luigi in studio ieri festeggiamenti in tutta Italia per l’addio al 2020 e il Ben arrivato al nuovo anno un capodanno Sui generis in zona rossa lockdown nazionale per evitare assembramenti e ridurre le occasioni di contatto ieri sera il messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella al paese vaccinarsi a un dovere io lo farò appena posso prima però precedenza alle categorie più a rischio Ha detto il capo dello Stato che ha parlato dell’ angoscia con cui è stato vissuto questo 2020 la speranza che l’anno appena iniziato sia migliore e vede la sconfitta del virus e la ripresa non solo economica ma anche socialepandemia ha seminato un senso di smarrimento pone in discussione prospettive di vita basti pensare alla previsione di un ...

fanpage : La Cancelliera Merkel si prepara agli strascichi della crisi anche nel 2021 #addio2020 - romeoagresti : ?? Giornata di colloqui, ieri, per la #Roma. Non c’è ancora l’intesa, ma le parti continuano a trattare. ?? Previst… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 01-01-2021 ore 07:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - zazoomblog : Pensioni ultime notizie: pagamento in anticipo a maggio. Le date - #Pensioni #ultime #notizie: #pagamento - statodelsud : Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi. DIRETTA -