Festa Neymar, il giocatore risponde: "Era un party in famiglia rispettando le norme" (Di sabato 2 gennaio 2021) Negli ultimi giorni ha fatto parlare di sè il super party che avrebbe organizzato Neymar a Capodanno in Brasile. Una Festa, secondo le fonti brasiliane, con 500 persone invitate. La Festa era stata ironicamente definita "Neymarpalooza". Sulla vicenda, ovviamente, la Procura di Rio de Janeiro aveva aperto una inchiesta, visto che erano state violate le norme anti-Covid ed evitare assembramenti. Il giocatore, tramite i social, ha pubblicato un video dove si difende dalle accuse di aver organizzato un mega party nonostante il Covid, affermando che si trattasse di una semplice Festa in famiglia. Questo quanto detto dal brasiliano: "C'è il distanziamento sociale, abbiamo fatto tutti il test, festeggerò solo con ...

