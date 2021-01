Due trucchi per eliminare le macchie di vino fresche o di ieri dalla tovaglia (Di venerdì 1 gennaio 2021) Capita a tutti, prima o poi, di trovarsi una tovaglia piena di macchie di vino. Ancora di più dopo Capodanno! Ecco come puoi eliminarle. Insomma, non c’è motivo di arrabbiarsi: capita a tutti, anche ai migliori, di versare un po’ di vino sulla tovaglia o sui propri vestiti. Non solo è normale ma, soprattutto dopo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 1 gennaio 2021) Capita a tutti, prima o poi, di trovarsi unapiena didi. Ancora di più dopo Capodanno! Ecco come puoi eliminarle. Insomma, non c’è motivo di arrabbiarsi: capita a tutti, anche ai migliori, di versare un po’ disullao sui propri vestiti. Non solo è normale ma, soprattutto dopo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

manuestrella6 : #gfvip scusate ma tra i due prelemi non so chi m’infastidisce di + : lei con quella intonazione quando parla mi ir… - _Rrose_Selavy : @vlavivlava -camino -cucina GIGANTE -dipinti bellissimi e/o copie d'autore. No stampe cheap -parquet grezzo -ALMENO… - idirntcare : “dei trucchi” = due correttori di cui uno del colore sbagliato - Paola30502511 : RT @domenicomarock: Fanno le grandi star su Instagram, perdono giorni dietro a trucchi e vestiti ... e poi non sanno leggere nemmeno due pa… - domenicomarock : Fanno le grandi star su Instagram, perdono giorni dietro a trucchi e vestiti ... e poi non sanno leggere nemmeno due parole in croce #Gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Due trucchi Due trucchi semplicissimi e veloci per avere dei vestiti perfetti anche se non si ama stirare Proiezioni di Borsa Trucchi per essere fotogeniche: come riuscire a venire bene in foto

Trucchi per essere fotogeniche: per scattare selfie interessanti, dobbiamo trovare la nostra angolazione migliore e imparare a sorridere ...

Il trucco semplice ed economico per calmare gli animali domestici durante i botti di Capodanno

Una proprietaria di cani inglese ha condiviso su Facebook una semplice tecnica per tenere calmi gli animali durante i botti di Capodanno ...

Trucchi per essere fotogeniche: per scattare selfie interessanti, dobbiamo trovare la nostra angolazione migliore e imparare a sorridere ...Una proprietaria di cani inglese ha condiviso su Facebook una semplice tecnica per tenere calmi gli animali durante i botti di Capodanno ...