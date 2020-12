Un terribile ritardo Così il Paese è a rischio (Di giovedì 31 dicembre 2020) Giuseppe Conte non si è smentito nella conferenza di fine anno con la stampa parlamentare: arrivato a Villa Madama proprio mentre al Senato Matteo Renzi gli rivolgeva l’ennesimo ultimatum preavvertendolo del possibile distacco di Italia Viva dalla maggioranza, il presidente del Consiglio, come suo costume, ha mantenuto l’aplomb e il suo (apparente) distacco dalle turbolenze politiche che lo stanno avvolgendo ormai da mesi. Ha però lanciato un avvertimento – non un ultimatum, ha precisato polemicamente – proprio a Renzi: se un pezzo della maggioranza verrà meno, ha detto, lui porterà la crisi in Parlamento e ognuno si assumerà la sua responsabilità. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 31 dicembre 2020) Giuseppe Conte non si è smentito nella conferenza di fine anno con la stampa parlamentare: arrivato a Villa Madama proprio mentre al Senato Matteo Renzi gli rivolgeva l’ennesimo ultimatum preavvertendolo del possibile distacco di Italia Viva dalla maggioranza, il presidente del Consiglio, come suo costume, ha mantenuto l’aplomb e il suo (apparente) distacco dalle turbolenze politiche che lo stanno avvolgendo ormai da mesi. Ha però lanciato un avvertimento – non un ultimatum, ha precisato polemicamente – proprio a Renzi: se un pezzo della maggioranza verrà meno, ha detto, lui porterà la crisi in Parlamento e ognuno si assumerà la sua responsabilità.

Ultime Notizie dalla rete : terribile ritardo A Rende, i genitori scrivono a Spirlì in vista della ripresa delle scuole: “Insistiamo sulla nostra richiesta di libera scelta tra didattica in presenza e didattica a distanza” CosenzaPage Il Roller ci prova a Montebello Occhio al terribile ex Tataranni

Il Roller Scandiano torna in pista stasera a Montebello alle 20,45, con diretta sul sito streaming della Lega, nel recupero della quarta giornata d’andata; gara arbitrata da Fronte di Novara e Brambil ...

Oggi l’anniversario del terribile terremoto del 1908 che colpì Reggio Calabria e Messina

Il 28 dicembre del 1908 Reggio Calabria e Messina furono letteralmente rase al suolo da uno degli eventi sismici più devastanti della storia. Un terremoto, seguito da un maremoto nello Stretto, che de ...

