Tragico incidente in scooter | ragazzo di 25 anni perde la vita

Un ragazzo di 25 anni è morto presso il Trauma center di Villa Sofia a Palermo, in seguito ad un incidente stradale in scooter. Una vita spezzatasi nel fiore degli anni quella di Gianluca Napoli, 25enne palermitano che a seguito di un incidente, presumibilmente avvenuto su Via della Regione Siciliana, si è spento presso il

Un ragazzo di 25 anni, Gianluca Napoli, e' morto ieri a seguito di un incidente a Palermo. E' stato trasportato all'ospedale Villa Sofia in gravi condizioni e nonostante i tentativi dei sanitari e' de ...

