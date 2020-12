San Silvestro tutti in rosso. Ma per un altro motivo Lockdown fino a domenica (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’abbigliamento intimo in rosso per attendere in maniera benaugurale l’anno nuovo? Poca roba. Questa volta si fanno le cose in grande. L’Italia è, da oggi al 3 gennaio, tutta zona rossa con le più rigorose restrizioni legate al contrasto al corona virus. Niente cenoni di San Silvestro, autocertificazione praticamente per uscire da casa, massimo due ospiti e coprifuoco dalle dieci di sera fino alle sette (non le cinque come gli altri giorni di Lockdown, si badi) di domani, capodanno. In compenso stasera, dopo mesi e mesi di discorsi, dirette, chiacchiere e simili, ascolteremo le parole più autorevoli: il messaggio del presidente della Repubblica. San Silvestro 2020. L'articolo San Silvestro tutti in rosso. Ma per un ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’abbigliamento intimo inper attendere in maniera benaugurale l’anno nuovo? Poca roba. Questa volta si fanno le cose in grande. L’Italia è, da oggi al 3 gennaio, tutta zona rossa con le più rigorose restrizioni legate al contrasto al corona virus. Niente cenoni di San, autocertificazione praticamente per uscire da casa, massimo due ospiti e coprifuoco dalle dieci di seraalle sette (non le cinque come gli altri giorni di, si badi) di domani, capodanno. In compenso stasera, dopo mesi e mesi di discorsi, dirette, chiacchiere e simili, ascolteremo le parole più autorevoli: il messaggio del presidente della Repubblica. San2020. L'articolo Sanin. Ma per un ...

