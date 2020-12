Non una ripartenza, ma una nuova partenza (Di giovedì 31 dicembre 2020) Viviamo un’epoca senza precedenti. Siamo piombati da 9 lunghi mesi in una dimensione sospesa, che ha appiattito le nostre vite, ripiegate su un surrogato che si accontenta di espedienti. Le relazioni digitali, le connessioni virtuali, lo shopping online, i corsi per il benessere psico fisico mediati da uno schermo. L’energia vitale che si alimentava di incontri, spostamenti e viaggi, si è addormentata. La sua fonte primaria si è spenta e aspetta di tornare a esplodere. E purtroppo la distorsione della manifestazione di questa energia assopita è emersa ieri in tutta la sua violenza nel brutale omicidio di Agitu Gudeta, che chiude quest’anno lasciandoci attoniti e travolti dalla trasfigurazione di un’atrocità che non doveva succedere e che si abbatte su una storia di resilienza, integrazione, inclusione e sostenibilità, da non dimenticare. Esattamente un anno fa, salutavo l’arrivo del ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 31 dicembre 2020) Viviamo un’epoca senza precedenti. Siamo piombati da 9 lunghi mesi in una dimensione sospesa, che ha appiattito le nostre vite, ripiegate su un surrogato che si accontenta di espedienti. Le relazioni digitali, le connessioni virtuali, lo shopping online, i corsi per il benessere psico fisico mediati da uno schermo. L’energia vitale che si alimentava di incontri, spostamenti e viaggi, si è addormentata. La sua fonte primaria si è spenta e aspetta di tornare a esplodere. E purtroppo la distorsione della manifestazione di questa energia assopita è emersa ieri in tutta la sua violenza nel brutale omicidio di Agitu Gudeta, che chiude quest’anno lasciandoci attoniti e travolti dalla trasfigurazione di un’atrocità che non doveva succedere e che si abbatte su una storia di resilienza, integrazione, inclusione e sostenibilità, da non dimenticare. Esattamente un anno fa, salutavo l’arrivo del ...

