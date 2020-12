Meghan Markle, dopo il podcast vuole scrivere un libro? (Di giovedì 31 dicembre 2020) Meghan Markle ha appena debuttato come podcaster su Spotify – col marito Harry e la partecipazione straordinaria, nella prima puntata, del piccolo Archie – ma già ha in mente nuove avventure professionali. Secondo il Mail on Sunday, la duchessa vorrebbe scrivere un libro e pubblicarlo attraverso Archewell, la fondazione benefica dei Sussex. Un insider ha detto che Meghan «ha sempre sognato di cimentarsi con la narrativa». E il suo volume, «independentemente dalla qualità», avrebbe «un successo strepitoso». Leggi su vanityfair (Di giovedì 31 dicembre 2020) Meghan Markle ha appena debuttato come podcaster su Spotify – col marito Harry e la partecipazione straordinaria, nella prima puntata, del piccolo Archie – ma già ha in mente nuove avventure professionali. Secondo il Mail on Sunday, la duchessa vorrebbe scrivere un libro e pubblicarlo attraverso Archewell, la fondazione benefica dei Sussex. Un insider ha detto che Meghan «ha sempre sognato di cimentarsi con la narrativa». E il suo volume, «independentemente dalla qualità», avrebbe «un successo strepitoso».

Affaritaliani : LEGGI ?? L'#Oroscopo 2021 per la ROYAL FAMILY: come andrà l'anno nuovo per Meghan Markle, Harry, Kate Middleton, Wi… - enjoIrasshole : @ohmyramsey NON MEGHAN MARKLE SKDJSKSJDKSKS - infoitcultura : Principe Harry e Meghan Markle, sapete quanto guadagnano oggi? Ecco l’attesa rivelazione - thatsabbb_ : Ma quanto è bona Meghan Markle, come fate ad odiarla? #Suits - infoitcultura : Harry e Meghan Markle, è uscito il loro primo podcast -