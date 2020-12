Mattarella: Casellati, 'lezione per Paese, vaccinarsi e riforme strutturali' (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Condivido le parole del Presidente Mattarella che sintetizzano la lezione che il nostro Paese deve trarre da questo terribile 2020. Ritengo giusto il forte richiamo del Capo dello Stato alla responsabilità di tutti gli italiani, ognuno per la sua parte, per superare l'emergenza". Così il Presidente del Senato, Elisabetta Casellati. "Questo significa -aggiunge- un monito sul piano sanitario, anche con la scelta di vaccinarsi. E dal punto di vista economico un impegno forte a superare interventi a pioggia di una finanza di emergenza con riforme strutturali, per non perdere il treno dell'Europa e garantire un futuro all'Italia". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Condivido le parole del Presidenteche sintetizzano lache il nostrodeve trarre da questo terribile 2020. Ritengo giusto il forte richiamo del Capo dello Stato alla responsabilità di tutti gli italiani, ognuno per la sua parte, per superare l'emergenza". Così il Presidente del Senato, Elisabetta. "Questo significa -aggiunge- un monito sul piano sanitario, anche con la scelta di. E dal punto di vista economico un impegno forte a superare interventi a pioggia di una finanza di emergenza con, per non perdere il treno dell'Europa e garantire un futuro all'Italia".

