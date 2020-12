Il 2020 in Borsa | la finanza è già fuori dalla crisi Covid

Leggi su panorama

(Di giovedì 31 dicembre 2020) C'è chi si è già messo alle spalle ile laeconomica indotta dai lockdown e dal progressivo rallentamento dei settori industriali e dei servizi del nostro Paese. Tutto dimenticato o quasi, perché lapandemica, che pure in primavera si era fatta sentire anche nel mondo della, ha presto lasciato il campo a un lungo e proficuo rally. E' vero che ildi Piazza Affari sarà ricordato come un anno di perdite: -6% complessivi per i titoli del listino principale FTSE Mib. Ma non bisogna farsi trarre in inganno, perché così come laitaliana è stata vittima di un tracollo rapido nei giorni dell'esplosione dell'emergenza, allo stesso modo i mesi successivi l'hanno riportata sui valori precedenti. Distribuendo guadagni a chi ha avuto freddezza e forza di ...