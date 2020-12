Gomez | la Lazio vorrebbe tentare il colpo

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Il mercato di riparazione è ormai alle porte, si aprirà infatti il 4 gennaio 2021. Per le squadre è quasi arrivato il momento di aggiudicarsi o lasciar partire per altri lidi i propri giocatori. Ladeve fare un po’ d’ordine nei suoi reparti che devono essere sistemati per cercare di affrontare al meglio le sfide del nuovo anno. Una delle suggestioni dell’ultima ora porta il nome di Papu: affare troppo difficile per la? Il Papuè uno dei giocatori di cui si parla di più in questi ultimi tempi. Il rapporto idilliaco con la sua ormai ex Atalanta è stato rovinato da varie incomprensioni e problemi con Gasperini. Il giocatore argentino è quindi in partenza e la sua non convocazione contro il Bologna è stata la conferma definitiva. Molti club di Serie A dopo aver appreso ...