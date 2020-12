Genoa, visite mediche in corso per Vavro: sarà il primo rinforzo (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il Genoa comincia ad operare sul mercato: il club di Preziosi sembra aver chiuso l’operazione per Vavro dalla Lazio. visite mediche in corso Il Genoa piazza il colpo Denis Vavro. Il difensore è già nel capoluogo ligure dove sta sostenendo le visite mediche con il club di Enrico Preziosi che mette a segno la prima operazione del mercato rossoblu. Come riporta Sky Sport, Vavro è arrivato di buon mattino per sostenere le visite mediche di rito. Accordo con la Lazio per un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ilcomincia ad operare sul mercato: il club di Preziosi sembra aver chiuso l’operazione perdalla Lazio.inIlpiazza il colpo Denis. Il difensore è già nel capoluogo ligure dove sta sostenendo lecon il club di Enrico Preziosi che mette a segno la prima operazione del mercato rossoblu. Come riporta Sky Sport,è arrivato di buon mattino per sostenere ledi rito. Accordo con la Lazio per un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Leggi su Calcionews24.com

