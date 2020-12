First ladies | le signore della Casa Bianca in mostra

Leggi su iodonna

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Ritratti diguarda le foto L’abito disegnato da Michelle Smith per “Milly” fu presentato alle sfilate 2017. L’artista che l’ha ritratta, Amy Sherald, si è ispirata alle linee di Mondrian. Questo ritratto e quelligallery qui sopra sono esposti, assieme a foto, abiti, accessori e sculture, nellaEvery Eye is Upon Me:of United States, alla Smithsonian’s National Portrait Gallery di Washington (fino al 23 maggio 2021). L’ultimo Natale di Melania Per Melania Trump questo è stato ...