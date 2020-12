Dalla Germania, Khedira a colloquio con due club inglesi (Di giovedì 31 dicembre 2020) Dopo cinque stagioni, Sami Khedira è vicino a lasciare la Juventus. Il centrocampista tedesco, ex Real Madrid e Stoccarda, ha faticato a trovare continuità negli ultimi anni a causa di qualche acciacco di troppo. Prende quota il trasferimento in un altro campionato, con la Premier League in prima fila, pronta ad accogliere il vincitore del Mondiale 2014 con la Germania.caption id="attachment 722781" align="alignnone" width="1515" Khedira (Getty Images)/captionCOLLOQUISecondo il quotidiano tedesco Bild, Khedira sarebbe in Inghilterra per parlare con i rappresentanti di due club. Si tratta dell'Everton di Carlo Ancelotti e del Tottenham di José Mourinho. Entrambi i tecnici lo hanno avuto a disposizione nella loro esperienza al Real Madrid. Non si esclude l'ingresso di altri club in ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 31 dicembre 2020) Dopo cinque stagioni, Samiè vicino a lasciare la Juventus. Il centrocampista tedesco, ex Real Madrid e Stoccarda, ha faticato a trovare continuità negli ultimi anni a causa di qualche acciacco di troppo. Prende quota il trasferimento in un altro campionato, con la Premier League in prima fila, pronta ad accogliere il vincitore del Mondiale 2014 con la.caption id="attachment 722781" align="alignnone" width="1515"(Getty Images)/captionCOLLOQUISecondo il quotidiano tedesco Bild,sarebbe in Inghilterra per parlare con i rappresentanti di due. Si tratta dell'Everton di Carlo Ancelotti e del Tottenham di José Mourinho. Entrambi i tecnici lo hanno avuto a disposizione nella loro esperienza al Real Madrid. Non si esclude l'ingresso di altriin ...

