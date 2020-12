Covid, l’Iss: “Rt sotto 1, ma in leggera crescita. Posti letto, cinque regioni in difficoltà” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Brusaferro: «La curva dei contagi in decrescita ma rallentata». L'incidenza in Italia resta comunque elevata: 134 ogni 100 mila abitanti, lontani dalla soglia di 50 per 100 mila Leggi su lastampa (Di giovedì 31 dicembre 2020) Brusaferro: «La curva dei contagi in dema rallentata». L'incidenza in Italia resta comunque elevata: 134 ogni 100 mila abitanti, lontani dalla soglia di 50 per 100 mila

Agenzia_Ansa : #Iss: #Brusaferro, 'L'incidenza cala, ma valutazione a metà gennaio' '#Rt sotto 1 ma in leggera ricrescita '#Covid… - fattoquotidiano : Vaccino anti Covid, “è efficace” e “non modifica il codice genetico”: così l’Iss smonta fake news e falsi miti punt… - LaStampa : Brusaferro: «La curva dei contagi in decrescita ma rallentata». L'incidenza in Italia resta comunque elevata: 134 o… - qui_finanza : 2021, inizio critico: a gennaio rischio Covid fuori controllo in 3 Regioni Secondo l'ultimo monitoraggio Iss, 11 Re… - iReDiViVo_ : Il direttore ISS prof. Giovanni Rezza «Abbiamo il calendario vaccinale più bello del mondo, l’organizzazione c’è e… -

