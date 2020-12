Sport | i migliori e i peggiori del 2020

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Come sempre, la fine dell’anno porta è tempo di bilanci. Personali e generali. E anche il mondo delloitaliano si appresta a tirare una linea sulla lavagna immaginaria di questa stagione così complicata. Da una parte i, dall’altra i. Un po’ come si faceva ai tempi della scuola. Ed ecco allora la nostra personalissima lista di top and flop. Top Jannik Sinner Jannik Sinner al Roland GarrosJannik Sinner at Roland Garros stadium on sunday september 27,. Paris. France. PHOTO: CHRISTOPHE SAIDI / SIPA.//04SAIDICHRISTOPHE 11495/2009280839/Credit:CHRISTOPHE SAIDI/SIPA/2009280843 CHRISTOPHE SAIDI/SIPA / IPAAl primo posto, il tennista Jannik Sinner, che a soli 19 anni e due mesi ha conquistato il torneo di Sofia diventando così il più giovane italiano ad aggiudicarsi un titolo ...