Salto con gli sci, Tournèe dei 4 trampolini 2021. A Garmisch-Partenkirchen la tradizionale gara di Capodanno (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ormai da 58 anni la seconda tappa della Vierschanzentournee va in scena a Garmisch-Partenkirchen. Tale ruolo non è stato ricoperto solo in occasione della prima (1953), della quinta (1956-57), della decima (1961-62) e dell’undicesima (1962-63) edizione. Nel primo caso fu l’evento inaugurale, negli altri tre rappresentò invece il terzo appuntamento. È però rimasta fissa la data. Si gareggia sempre nella giornata di Capodanno. Non a caso questa competizione, denominata Neujahrsspringen (ovvero “Il Salto del nuovo anno”) ha una tradizione quasi secolare e dunque ancor più ampia rispetto alla Tournée, essendo nata addirittura nel 1922. STORIA Il “Große Olympiaschanze” venne costruito nel lontano 1921, ma prese questo nome solamente nel 1934, quando venne terminata la ristrutturazione resasi necessaria in vista dei Giochi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ormai da 58 anni la seconda tappa della Vierschanzentournee va in scena a. Tale ruolo non è stato ricoperto solo in occasione della prima (1953), della quinta (1956-57), della decima (1961-62) e dell’undicesima (1962-63) edizione. Nel primo caso fu l’evento inaugurale, negli altri tre rappresentò invece il terzo appuntamento. È però rimasta fissa la data. Si gareggia sempre nella giornata di. Non a caso questa competizione, denominata Neujahrsspringen (ovvero “Ildel nuovo anno”) ha una tradizione quasi secolare e dunque ancor più ampia rispetto alla Tournée, essendo nata addirittura nel 1922. STORIA Il “Große Olympiaschanze” venne costruito nel lontano 1921, ma prese questo nome solamente nel 1934, quando venne terminata la ristrutturazione resasi necessaria in vista dei Giochi ...

