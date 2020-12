Oroscopo Cancro 2021 di Giornal.it – Previsioni per amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Come preannuncia l’Oroscopo per il 2021 sarà l’anno della vostra liberazione da Giove e Saturno in opposizione. Se negli ultimi mesi vi siete trascinati a lungo una questione legale, burocratica o finanziaria riuscirete adesso a risolverla, forse attraverso un compromesso. Dovrete rimboccarvi le maniche fin da subito e mettervi in gioco, soprattutto nei primi sei mesi dell’anno. Chi è rimasto fermo per molto tempo, avrà modo di ripartire. Venere raggiungerà il segno a giugno e darà manforte alle relazioni, ai rapporti interpersonali. La seconda metà del 2021 vi permetterà di toccare con mano i cambiamenti che da tempo maturate, sia in amore sia nel lavoro. Parola d’ordine: ripartenza. amore – Oroscopo Cancro 2021 Come indica ... Leggi su giornal (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Come preannuncia l’per ilsarà l’anno della vostra liberazione da Giove e Saturno in opposizione. Se negli ultimi mesi vi siete trascinati a lungo una questione legale, burocratica o finanziaria riuscirete adesso a risolverla, forse attraverso un compromesso. Dovrete rimboccarvi le maniche fin da subito e mettervi in gioco, soprattutto nei primi sei mesi dell’anno. Chi è rimasto fermo per molto tempo, avrà modo di ripartire. Venere raggiungerà il segno a giugno e darà manforte alle relazioni, ai rapporti interpersonali. La seconda metà delvi permetterà di toccare con mano i cambiamenti che da tempo maturate, sia insia nel. Parola d’ordine: ripartenza.Come indica ...

OroscopoCancro : 30/dic/2020: Numeri fortunati => Per saperne di più: - OroscopoCancro : 30/dic/2020: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: - OroscopoCancro : 30/dic/2020: Amore e Coppia => Per saperne di più: - federico20056 : RT @justlikewalls: MI RACCOMANDO TOMMASO, DOMANI L’OROSCOPO SUL CANCRO LO VOGLIO CON 5 STELLE #GFVIP - justlikewalls : MI RACCOMANDO TOMMASO, DOMANI L’OROSCOPO SUL CANCRO LO VOGLIO CON 5 STELLE #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Oroscopo Cancro L’oroscopo del giorno 29 dicembre: aspettando la Luna piena tra Cancro e Capricorno Fanpage.it Oroscopo Cancro 2021 di Giornal.it – Previsioni per amore, lavoro e fortuna

Oroscopo Cancro 2021 di Giornal.it - Previsioni per amore, lavoro e fortuna - Come preannuncia l’oroscopo per il 2021 sarà l’anno della vostra liberazione da Giove e Saturno in opposizione. Se negli u ...

L'oroscopo del 1° gennaio: splendido primo dell'anno per Ariete e Gemelli (1ª metà)

Previsioni astrologiche di venerdì 1° gennaio con oroscopo e classifica di inizio anno: periodo ottimo anche per il Leone.

Oroscopo Cancro 2021 di Giornal.it - Previsioni per amore, lavoro e fortuna - Come preannuncia l’oroscopo per il 2021 sarà l’anno della vostra liberazione da Giove e Saturno in opposizione. Se negli u ...Previsioni astrologiche di venerdì 1° gennaio con oroscopo e classifica di inizio anno: periodo ottimo anche per il Leone.