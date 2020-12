Il record di Israele: 650mila vaccinati in meno di 10 giorni (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Stiamo andando verso il milione di vaccinati. È così che si sconfigge un’epidemia!”, ha scritto su Twitter il ministro della Sanità israeliano Yuli Edelstein. In un solo giorno Israele ha somministrato la bellezza di 152mila dosi del vaccino contro il coronavirus, per un totale di 650mila cittadini immunizzati in meno di 10 giorni. Calcolatrice alla InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Stiamo andando verso il milione di. È così che si sconfigge un’epidemia!”, ha scritto su Twitter il ministro della Sanità israeliano Yuli Edelstein. In un solo giornoha somministrato la bellezza di 152mila dosi del vaccino contro il coronavirus, per un totale dicittadini immunizzati indi 10. Calcolatrice alla InsideOver.

repubblica : Coronavirus, in Israele campagna da record: 300 mila le persone già vaccinate [di Sharon Nizza] [aggiornamento dell… - Donati7Nicola : RT @Adnkronos: #Covid #Israele, 152mila vaccinati in 24 ore ma è record di contagi da ottobre - Adnkronos : #Covid #Israele, 152mila vaccinati in 24 ore ma è record di contagi da ottobre - danielelozzi : @ElFelpone Guarda io ho preso un’adn che riporta le parole del ministro - danielelozzi : @ElFelpone No no in un giorno. Esattamente 98.916 -