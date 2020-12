Fratelli Caputo: cosa è successo nella prima puntata, riassunto (Di mercoledì 30 dicembre 2020) cosa è successo nella prima puntata di Fratelli Caputo andata in onda mercoledì 23 dicembre 2020 su Canale 5? Abbiamo conosciuto i protagonisti che vivono a Roccatella, piccolo borgo siciliano. Nino, impresario artistico, e sua madre Agata. I due sono stati abbandonati da Calogero Caputo, già sindaco di Roccatella, anni prima, quando Nino era piccolo. Durante un viaggio di lavoro a Milano, infatti, Calogero s’invaghì di Franca, con cui mise su famiglia. Suo figlio Alberto, uomo realizzato nella vita, ha deciso di andare nel paese d’origine del padre e di seguirne le orme, candidandosi lui stesso a primo cittadino. Alberto era convinto che Nino ed Agata avessero dimenticato quello spiacevole episodio e che lo avrebbero ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 dicembre 2020)diandata in onda mercoledì 23 dicembre 2020 su Canale 5? Abbiamo conosciuto i protagonisti che vivono a Roccatella, piccolo borgo siciliano. Nino, impresario artistico, e sua madre Agata. I due sono stati abbandonati da Calogero, già sindaco di Roccatella, anni, quando Nino era piccolo. Durante un viaggio di lavoro a Milano, infatti, Calogero s’invaghì di Franca, con cui mise su famiglia. Suo figlio Alberto, uomo realizzatovita, ha deciso di andare nel paese d’origine del padre e di seguirne le orme, candidandosi lui stesso a primo cittadino. Alberto era convinto che Nino ed Agata avessero dimenticato quello spiacevole episodio e che lo avrebbero ...

