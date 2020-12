Calciomercato Inter, pronti due maxi scambi con PSG e Parma (Di mercoledì 30 dicembre 2020) : in arrivo due rinforzi per Antonio Conte. Dopo Nainggolan in uscita ci sono Eriksen e Pinamonti L’Inter di Antonio Conte è lanciata all’inseguimento del Milan in campionato. Un solo punto divide i nerazzurri dai “cugini” in classifica e il calendario di queste ultime quattro giornate L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) : in arrivo due rinforzi per Antonio Conte. Dopo Nainggolan in uscita ci sono Eriksen e Pinamonti L’di Antonio Conte è lanciata all’inseguimento del Milan in campionato. Un solo punto divide i nerazzurri dai “cugini” in classifica e il calendario di queste ultime quattro giornate L'articolo proviene da Inews.it.

