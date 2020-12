Calciomercato – Inter, per Pinamonti non solo Parma: ecco anche il Benevento (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il Benevento su Pinamonti Iniziano a delinearsi le mosse di Calciomercato dell’Inter. I nerazzurri prima di inserire nuovi giocatori devono cedere e tra i candidati a lasciare Appiano Gentile c’è anche Andrea Pinamonti. L’attaccante, rientrato in estate dal Genoa, non ha trovato spazio e ora è destinato a partire. Su di lui c’è sempre vivo l’Interesse del Parma, che però ora deve guardarsi dalla concorrenza del Benevento, con Inzaghi che lo avrebbe avrebbe messo in cima alla lista delle priorità. (fonte: Gazzetta dello Sport) L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) IlsuIniziano a delinearsi le mosse didell’. I nerazzurri prima di inserire nuovi giocatori devono cedere e tra i candidati a lasciare Appiano Gentile c’èAndrea. L’attaccante, rientrato in estate dal Genoa, non ha trovato spazio e ora è destinato a partire. Su di lui c’è sempre vivo l’esse del, che però ora deve guardarsi dalla concorrenza del, con Inzaghi che lo avrebbe avrebbe messo in cima alla lista delle priorità. (fonte: Gazzetta dello Sport) L'articolo proviene damagazine.

