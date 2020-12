Cagliari, riuscita perfettamente l’operazione per Rog (Di mercoledì 30 dicembre 2020) l’operazione al ginocchio destro per Marko Rog è riuscita perfettamente. Il centrocampista del Cagliari è stato sottoposto oggi a intervenuto chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore presso la clinica Hochrum di Innsbruck. A operarlo è stato il professor Christian Fink. Lo ha comunicato il club sardo con una nota. Dopo alcuni giorni di riposo, il croato potrà iniziare la rieducazione: i tempi di recupero sono stimati in circa sei mesi. Rog si era infortunato nell’ultima gara giocata dal Cagliari prima di Natale, all’Olimpico contro la Roma: dopo 15 minuti Eusebio Di Francesco si era visto costretto a sostituire il suo calciatore. Foto: Twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 dicembre 2020)al ginocchio destro per Marko Rog è. Il centrocampista delè stato sottoposto oggi a intervenuto chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore presso la clinica Hochrum di Innsbruck. A operarlo è stato il professor Christian Fink. Lo ha comunicato il club sardo con una nota. Dopo alcuni giorni di riposo, il croato potrà iniziare la rieducazione: i tempi di recupero sono stimati in circa sei mesi. Rog si era infortunato nell’ultima gara giocata dalprima di Natale, all’Olimpico contro la Roma: dopo 15 minuti Eusebio Di Francesco si era visto costretto a sostituire il suo calciatore. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

