Auto fuori strada tra Putignano e Gioia: muore dottoressa 32enne dopo turno in ospedale (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Putignano - Una dottoressa di 32 anni, Silvia Camilli, originaria di Roma e residente a Gioia del Colle, è morta stamattina in un incidente stradale sulla provinciale 106 tra Putignano e Gioia, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 30 dicembre 2020)- Unadi 32 anni, Silvia Camilli, originaria di Roma e residente adel Colle, è morta stamattina in un incidentele sulla provinciale 106 tra, ...

xcartermelissa : RT @hektorverIaine: non avete idea di come per me sia difficile star qui e vedere come tutte le persone siano ben integrate, unite tra loro… - kelseyfaures : RT @hektorverIaine: non avete idea di come per me sia difficile star qui e vedere come tutte le persone siano ben integrate, unite tra loro… - LaGazzettaWeb : Auto fuori strada tra Putignano e Gioia: muore dottoressa 32enne dopo turno in ospedale - lanuovariviera : Auto fuori strada sulla Val Menocchia, soccorso un ragazzo - rivieraoggi : Auto fuori strada sulla Val Menocchia, soccorso un ragazzo -