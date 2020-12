Violento terremoto da 6 3 di magnitudo percepito in diverse parti d’Italia | l’epicentro è in Croazia

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 29 dicembre 2020) Forte scossa diin. Dopo le due scosse di ieri mattina di 4.8 e 5.2 di, un nuovo forte sisma è stato registrato alle 12.20 40 chilometri da Zagabria. La scossa in questione, secondo quanto riportato al momento, ha avuto unadi 6.3. Avvenuta ai confini con il nostro Paese, la scossa è stata avvertita in tante, specialmente nelle zone “orientali” dell’Italia – da Bolzano al Friuli, dal Veneto fino all’Abruzzo. La terra ha tremato per diversi secondi e per questo motivo la scossa è stata avvertita con decisa nitidezza. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stata sentita lungo la costa Adriatica, da Trieste all’Abruzzo. Stamattina era stata registrata una scossa importante (da 5 di ...