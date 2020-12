Via libera del Senato sul contratto Tav. Ma i 5S non ci stanno e decidono di non votarlo (Di martedì 29 dicembre 2020) La commissione Lavori pubblici del Senato ha dato parere favorevole, con osservazioni, allo schema di contratto di programma tra ministrero delle Infrastrutture e trasporti- Ferrovie dello Stato Italiane Spa-Telt sulla parte transfrontaliera della TAV Torino-Lione Il M5s non ha partecipato al voto, il parere è stato approvato grazie a tutti gli altri gruppi, anche dell’opposizione (Lega e FI, gli esponenti di Fdi non erano presenti alla seduta). Nello specifico il gruppo M5S ha motivato la sua posizione presentando una dichiarazione di voto in cui si evidenziano le “innumerevoli criticità” dello schema di contratto di programma così come la necessità di una fase di “adeguata informazione preventiva” prima della sua sottoscrizione, delle parti interessate e della cittadinanza. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 29 dicembre 2020) La commissione Lavori pubblici delha dato parere favorevole, con osservazioni, allo schema didi programma tra ministrero delle Infrastrutture e trasporti- Ferrovie dello Stato Italiane Spa-Telt sulla parte transfrontaliera della TAV Torino-Lione Il M5s non ha partecipato al voto, il parere è stato approvato grazie a tutti gli altri gruppi, anche dell’opposizione (Lega e FI, gli esponenti di Fdi non erano presenti alla seduta). Nello specifico il gruppo M5S ha motivato la sua posizione presentando una dichiarazione di voto in cui si evidenziano le “innumerevoli criticità” dello schema didi programma così come la necessità di una fase di “adeguata informazione preventiva” prima della sua sottoscrizione, delle parti interessate e della cittadinanza. L'articolo LA NOTIZIA.

