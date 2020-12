Per i presidi è a rischio la riapertura della scuole il 7 gennaio (Di martedì 29 dicembre 2020) AGI - "La ripresa del 7 gennaio, soprattutto per quanto riguarda le scuole superiori, presenta diverse criticita'". Lo ha detto il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli a Tgcom 24. "Il problema principale - ha spiegato - riguarda la mancata o insufficiente riorganizzazione dei trasporti che sta costringendo i Prefetti a chiedere alle scuole di effettuare dei turni di entrata in orari scaglionati molto impegnativi". "In particolare - ha affermato Giannelli - far uscire da scuola i ragazzi alle 15 o alle 16, soprattutto per studenti pendolari, comporterà un rientro a casa in orari che causeranno difficoltà sia alle famiglie che allo studio domestico. Anche il personale scolastico potrebbe subire le conseguenze negative di questa turnazione estrema: si pensi a docenti di istituti tecnici o ... Leggi su agi (Di martedì 29 dicembre 2020) AGI - "La ripresa del 7, soprattutto per quanto riguarda lesuperiori, presenta diverse criticita'". Lo ha detto il presidente dell'Associazione nazionale, Antonello Giannelli a Tgcom 24. "Il problema principale - ha spiegato - riguarda la mancata o insufficiente riorganizzazione dei trasporti che sta costringendo i Prefetti a chiedere alledi effettuare dei turni di entrata in orari scaglionati molto impegnativi". "In particolare - ha affermato Giannelli - far uscire da scuola i ragazzi alle 15 o alle 16, soprattutto per studenti pendolari, comporterà un rientro a casa in orari che causeranno difficoltà sia alle famiglie che allo studio domestico. Anche il personale scolastico potrebbe subire le conseguenze negative di questa turnazione estrema: si pensi a docenti di istituti tecnici o ...

