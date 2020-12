Novanta bus privati in più per gli studenti | così la Toscana torna in classe il 7 gennaio

(Di martedì 29 dicembre 2020) Il governo accorda fondi extra e le aziende potranno noleggiare nuovi mezzi per organizzare il rientro a scuola garantendo il 50% della capienza a bordo

Ultime Notizie dalla rete : Novanta bus

Il Tirreno

Il governo accorda fondi extra e le aziende potranno noleggiare nuovi mezzi per organizzare il rientro a scuola garantendo il 50% della capienza a bordo ...Nuova livrea per il GreenGo Bus di Faenza con i disegni dei ragazzi delle associazioni ... per la nomination del premio ‘Social award’, campagna pubblicitaria che viene indirizzata nei novanta Paesi ...