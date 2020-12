Furgone finisce nel lago a Livigno | salvi per miracolo i sei passeggeri

(Di martedì 29 dicembre 2020)(Sondrio), 29 dicembre 2020 - Momenti di terrore per le sei persone che si trovano a bordo di unfinito fuori stada e rotolotato per 50 metri in una scarpata a(Sondrio). L'...

AnsaLombardia : Furgone finisce nel lago a Livigno, sei salvati dai pompieri. Incidente nella notte, il mezzo uscito di strada |… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Livigno, furgone finisce nel lago: sei persone salvate - sardanews : Furgone finisce nel lago a Livigno, sei salvati dai pompieri - CiroFire : RT @SkyTG24: Livigno, furgone finisce nel lago: sei persone salvate - SkyTG24 : Livigno, furgone finisce nel lago: sei persone salvate -

Ultime Notizie dalla rete : Furgone finisce

(ANSA) – LIVIGNO (SONDRIO), 29 DIC – Dopo l’una di notte un furgone, forse complice la neve, all’altezza di una curva è uscito di strada, rotolando per 50 metri lungo una scarpata prima di finire la s ...Livigno (Sondrio), 29 dicembre 2020 - Momenti di terrore per le sei persone che si trovano a bordo di un furgone finito fuori stada e rotolotato per 50 metri in una scarpata a Livigno (Sondrio). L'epi ...