Forte scossa di terremoto in Croazia | magnitudo 6 3 | percepita anche in Italia

Una forte scossa di terremoto in Croazia, con epicentro vicino Zagabria, è stata avvertita in un'ampia area del nord-est d'Italia. Utenti su Twitter riferiscono di averla avvertita ...

Un terremoto di magnitudo 6.4 è avvenuto in Croazia ed è stato avvertito in Italia, lungo la costa Adriatica, da Trieste all’Abruzzo, secondo le prime stime dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulc ...

