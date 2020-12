Diego Costa lascia l’Atletico Madrid | Il saluto di Simeone (Di martedì 29 dicembre 2020) Il suo addio era nell’aria, ora è diventato ufficiale. Diego Costa lascia l’Atletico Madrid da subito. Intanto Simeone lo saluta in conferenza stampa. Da giorni si parlava di una separazione… L'articolo Diego Costa lascia l’Atletico Madrid Il saluto di Simeone proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 29 dicembre 2020) Il suo addio era nell’aria, ora è diventato ufficiale.da subito. Intantolo saluta in conferenza stampa. Da giorni si parlava di una separazione… L'articoloIldiproviene da Meteoweek.com.

desimpedidos : Diego Costa no Vasco? - DiMarzio : #AtleticoMadrid, ufficiale la rescissione di #DiegoCosta - SkySport : Diego Costa-Atletico, rescissione del contratto ufficiale: le news di calciomercato - FabioCasalucci : @FraCazzolla @pietro00112 In realtà non c'è molta scelta. In condizioni normali, prenderei Milik, perchè conosce gi… - felixmoreno_1 : @partidazocope @Cristiano Mini Diego Costa -