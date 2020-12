(Di martedì 29 dicembre 2020) 'Abbiamo deciso di prendere100 milioni diaggiuntive del vaccino Biontech-, già in uso per vaccinare gli europei'. Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione Ue, Ursula ...

BI_Italia : I paesi hanno ceduto alcuni dei loro poteri sanitari nazionali per garantire insieme le dosi - InvestingItalia : Covid, Ue acquisterà altri 100 million dosi vaccino Pfizer/BioNtech - von der Leyen - - estornudoauto : RT @MediasetTgcom24: Covid, Von der Leyen: 'Comprate altre 100 mln di dosi di vaccini Pfizer' #coronavirus - MediasetTgcom24 : Covid, Von der Leyen: 'Comprate altre 100 mln di dosi di vaccini Pfizer' #coronavirus - Uaranger : RT @AugustoMinzolin: Bettini parla col piglio del generale von Clausewitz:o Conte, o elezioni con Pd e partito di Conte.Solita smargiassata… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Von

"Abbiamo deciso di prendere altre 100 milioni di dosi aggiuntive del vaccino Biontech-Pfizer, già in uso per vaccinare gli europei". Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione Ue, Ursula ...BRUXELLES - "Stiamo iniziando a voltare pagina in un anno difficile. Il vaccino è stato consegnato. La vaccinazione inizierà domani nell'Ue". Lo scrive su Twitter la presidente della Commissione europ ...