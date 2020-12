Calabria, ospedali al collasso: ‘Le Iene’ indagano su l’ombra della ndrangheta (Di martedì 29 dicembre 2020) Dietro la decadenza degli ospedali calabri c’è la mano della ndrangheta? ‘Le Iene’ indagano. (Screenshot video)‘Le Iene’ tornano sulle inchieste degli ospedali da incubo e riapprodano in Calabria, dove si erano recate già un anno fa. Gaetano Pecoraro aveva visitato le strutture di Locri che fanno capo all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, trovando una situazione a dir poco scioccante: negli ospedali mancava tutto, dai defibrillatori al personale, sino alle più generiche condizioni di sicurezza. L’inizio della pandemia Covid ha sicuramente peggiorato le condizioni di lavoro dei dipendenti sanitari e messo in pericolo ulteriormente la vita dei pazienti. Leggi anche -> ... Leggi su ck12 (Di martedì 29 dicembre 2020) Dietro la decadenza deglicalabri c’è la mano? ‘Le. (Screenshot video)‘Letornano sulle inchieste deglida incubo e riapprodano in, dove si erano recate già un anno fa. Gaetano Pecoraro aveva visitato le strutture di Locri che fanno capo all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio, trovando una situazione a dir poco scioccante: neglimancava tutto, dai defibrillatori al personale, sino alle più generiche condizioni di sicurezza. L’iniziopandemia Covid ha sicuramente peggiorato le condizioni di lavoro dei dipendenti sanitari e messo in pericolo ulteriormente la vita dei pazienti. Leggi anche -> ...

LaCnews24 : CORONAVIRUS IN CALABRIA. Gli ultimi aggiornamenti, le novità e i numeri provenienti in diretta dagli ospedali e dai… - Kyara36734252 : RT @emergency_ong: 'Faccio appello ai #medici e agli #infermieri disponibili di unirsi a noi e darci una mano, non solo negli ospedali ma a… - LaCnews24 : CORONAVIRUS IN CALABRIA. Gli ultimi aggiornamenti, le novità e i numeri provenienti in diretta dagli ospedali e dai… - SOLOCULTURA_IT : RT @DPCgov: #17novembre #Coronavirus: abbiamo attivato Emergency per supportare la Calabria nella risposta all’emergenza. I volontari saran… - Lorenzo5552555 : RT @animanra: @ayurbea 'è stata trovata morta nel suo letto dagli infermieri dei Riuniti che sabato pomeriggio sono entrati in stanza solle… -