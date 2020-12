Uomini e Donne, Nicola Mazzitelli risponde alle accuse: “Qualcuno si pentirà” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Anche se Uomini e Donne è in pausa natalizia non si può non parlare dei loro protagonisti, grazie anche ai social dove i vari cavalieri e dame sono molto attivi. Il trono classico è decisamente più pacato e meno rumoroso rispetto a quello over dato confermato dall’atteggiamento degli anta che non esitano a far parlare L'articolo proviene da . Leggi su meteoweek (Di lunedì 28 dicembre 2020) Anche seè in pausa natalizia non si può non parlare dei loro protagonisti, grazie anche ai social dove i vari cavalieri e dame sono molto attivi. Il trono classico è decisamente più pacato e meno rumoroso rispetto a quello over dato confermato dall’atteggiamento degli anta che non esitano a far parlare L'articolo proviene da .

matteosalvinimi : Per Natale e sempre, con le donne e gli uomini in divisa che onorano l'Italia ???? - elenabonetti : Grazie alla ricerca scientifica oggi inizia in tutta Europa la campagna di vaccinazione per sconfiggere l'epidemia.… - Viminale : #Lamorgese vicina alle donne e agli uomini di #Vigilidelfuoco per la perdita del collega Tonello Scanu, deceduto in… - SolangeSofia10 : RT @JiminsWifeIsHe1: Se zoomate siete donne/uomini coraggios*?? - nazza377 : RT @GagliardoneS: Attività STORICHE con cartelli di CESSATA ATTIVITA'. Negozi CON OLTRE MEZZO SECOLO di vita, che erano il punto di riferim… -