Sanremo 2021, ipotesi pubblico dell’Ariston in quarantena su una nave da crociera. (Di lunedì 28 dicembre 2020) Mentre procede l’organizzazione de Il Festival di Sanremo 2021, condotto da Amadeus e Fiorello, persiste il problema del pubblico dal vivo presso il Teatro Ariston. Ecco le ultime idee di Viale Mazzini. Amadeus insiste per il pubblico in sala Come per tutti i programma con pubblico, anche il prossimo Festival di Sanremo 2021 dovrà affrontare L'articolo proviene da . Leggi su meteoweek (Di lunedì 28 dicembre 2020) Mentre procede l’organizzazione de Il Festival di, condotto da Amadeus e Fiorello, persiste il problema deldal vivo presso il Teatro Ariston. Ecco le ultime idee di Viale Mazzini. Amadeus insiste per ilin sala Come per tutti i programma con, anche il prossimo Festival didovrà affrontare L'articolo proviene da .

