Hamilton difende Bottas: "Non è facile avere compagni di squadra forti" (Di lunedì 28 dicembre 2020) Le critiche a Valtteri Bottas quest'anno, soprattutto nella seconda parte di stagione, si sono sprecate. Il finlandese è stato accusato di non essere un rivale credibile per Lewis Hamilton , ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di lunedì 28 dicembre 2020) Le critiche a Valtteriquest'anno, soprattutto nella seconda parte di stagione, si sono sprecate. Il finlandese è stato accusato di non essere un rivale credibile per Lewis, ...

soundofmusic26 : RT @F1Spazio: WEBBER DIFENDE VERSTAPPEN: 'NON HA RAGGIUNTO I LIVELLI DI HAMILTON. MA E' NORMALE' - Le_le_lee : RT @F1Spazio: WEBBER DIFENDE VERSTAPPEN: 'NON HA RAGGIUNTO I LIVELLI DI HAMILTON. MA E' NORMALE' - F1Spazio : WEBBER DIFENDE VERSTAPPEN: 'NON HA RAGGIUNTO I LIVELLI DI HAMILTON. MA E' NORMALE' -

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton difende Lewis Hamilton difende Valtteri Bottas Metropolitan Magazine Hamilton difende Bottas: "Non è facile avere compagni di squadra forti"

L'inglese si è schierato in difesa del proprio compagno di squadra, sottolineando la sua velocità in qualifica ed il loro buon rapporto fuori dalle piste, dicendo di aspettarsi un duro confronto nel 2 ...

Formula 1, Mick Schumacher: "Mio padre Michael il migliore di sempre in questo sport"

Non mi faccio intimorire dai nomi dei big come Hamilton, Alonso e tutti gli altri ... La dolce e ferrea Corinna, la donna che dal 2013 continua a difendere strenuamente la serenità della famiglia ...

L'inglese si è schierato in difesa del proprio compagno di squadra, sottolineando la sua velocità in qualifica ed il loro buon rapporto fuori dalle piste, dicendo di aspettarsi un duro confronto nel 2 ...Non mi faccio intimorire dai nomi dei big come Hamilton, Alonso e tutti gli altri ... La dolce e ferrea Corinna, la donna che dal 2013 continua a difendere strenuamente la serenità della famiglia ...