E' morto l'Avvocato Capasso: colui che aveva parlato con Conte dal balcone in biancheria intima (Di lunedì 28 dicembre 2020) E' venuto a mancare l'Avvocato Raffaele Capasso, ex docente dell'Università di Salerno. aveva parlato con Conte Lo abbiamo conosciuto quando ha avuto un famoso colloquio con il Presidente Giuseppe Conte, dal suo balcone. Questo colloquio, diventato virale sul web, è avvenuto tramite due balconi, uno di fronte all'altro. In via Nazaro Sauro, sul Lungomare di Napoli, l'Avvocato Capasso dal balcone della sua abitazione, ed il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dal balcone della redazione Fanpage.it. Ma perchè è diventato così famoso il loro confronto?

PasqualeMarro : E' morto l'avvocato Capasso: parlò con Conte in mutande dal balcone

