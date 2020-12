Vax Day, il 56% dei francesi non intende vaccinarsi (Di domenica 27 dicembre 2020) All’inizio della campagna vaccinale in Europa contro il Covid-19, la Francia rimane una delle nazioni più riluttanti alla vaccinazione. Oltre un francese su due, il 56%, non intende farsi inoculare... Leggi su feedpress.me (Di domenica 27 dicembre 2020) All’inizio della campagna vaccinale in Europa contro il Covid-19, la Francia rimane una delle nazioni più riluttanti alla vaccinazione. Oltre un francese su due, il 56%, nonfarsi inoculare...

HuffPostItalia : 9.750 dosi italiane contro le 350mila tedesche, tutti i numeri del Vax Day europeo - MediasetTgcom24 : Vax Day, Di Maio: 'Farò il vaccino, credo nella scienza' #Coronavirusitalia - RaiNews : 'Lo dico col cuore: vacciniamoci per noi, per i nostri cari e per la comunità'. Queste le prime parole di Claudia A… - infoitinterno : Vax Day, l'assessore Lopalco: 'Il medico che rifiuta la vaccinazione non è degno di questo mestiere' - repubblica : RT @RepubblicaTv: Vax day, Galli: 'Staimo ancora molto attenti al virus, non si vaccina un Paese dall'oggi al domani': 'Ho molta più paura… -

Ultime Notizie dalla rete : Vax Day Vax-Day, ecco le risposte dell'Iss alle bufale sul vaccino anti Covid la Repubblica Marino (pres. Olbia): “Vaccinare al più presto i gruppi squadra”

Il numero uno dei galluresi ha espresso su Twitter la proposta di estendere al più presto i vaccini alle squadre di calcio VAX DAY. “La somministrazione del vaccino è una svolta nel contrasto al Covid ...

Vax Day: Arbore,"Io mi vaccino, diffidate delle fake news"

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Il vaccino contro il Covid? "Assolutamente sì", io sono pronto, prontissimo". Renzo Arbore risponde senza esitazioni a chi gli chiede cosa ne pensa della campagna vaccinale che ...

Il numero uno dei galluresi ha espresso su Twitter la proposta di estendere al più presto i vaccini alle squadre di calcio VAX DAY. “La somministrazione del vaccino è una svolta nel contrasto al Covid ...(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Il vaccino contro il Covid? "Assolutamente sì", io sono pronto, prontissimo". Renzo Arbore risponde senza esitazioni a chi gli chiede cosa ne pensa della campagna vaccinale che ...