Vaccino anti Covid | il farmaco di AstraZeneca “efficace al 95%” Verso il via libera in Gran Bretagna entro giovedì

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 dicembre 2020) Ilsviluppato dae dall’Università di Oxford – in collaborazione con l’azienda italiana Irbm di Pomezia – è “al 95%“, come quelli già approvati di Pfizer e Moderna. Parola dell’amministratore delegato di, Pascal Soriot, che al Sunday Times ha spiegato come ilsia “in grado di eliminare al 100%” i sintomi gravi che portano ai ricoveri per-19. Secondo la testata domenicale inglese, il viadelle autorità britanniche alarriverà “” (31 dicembre), mentre la sua distribuzione dovrebbe partire dal 4 gennaio. La, il 2 dicembre scorso, aveva già dato il viaal ...