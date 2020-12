Terremoto in Perù, scossa di magnitudo 6.1 vicino ad Arequipa (Di domenica 27 dicembre 2020) Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 6.1 gradi è stata registrata nella regione di Arequipa, nel Perù meridionale. Lo ha reso noto il Centro sismologico nazionale, precisando che il sisma ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 27 dicembre 2020) Una fortedidi6.1 gradi è stata registrata nella regione di, nelmeridionale. Lo ha reso noto il Centro sismologico nazionale, precisando che il sisma ha ...

MediasetTgcom24 : Terremoto in Perù, scossa di magnitudo 6.1 vicino ad Arequipa #Terremoto - nicola_vecchio : RT @MediasetTgcom24: Terremoto in Perù, scossa di magnitudo 6.1 vicino ad Arequipa #Terremoto - pretorJV : RT @MediasetTgcom24: Terremoto in Perù, scossa di magnitudo 6.1 vicino ad Arequipa #Terremoto - JunipersV : RT @MediasetTgcom24: Terremoto in Perù, scossa di magnitudo 6.1 vicino ad Arequipa #Terremoto - GHERARDIMAURO1 : RT @MediasetTgcom24: Terremoto in Perù, scossa di magnitudo 6.1 vicino ad Arequipa #Terremoto -