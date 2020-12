Perde la via di casa dopo essere uscita da messa, anziana ritrovata a chilometri di distanza (Di domenica 27 dicembre 2020) Immagine di repertorio Ha camminato per diversi chilometri nel tentativo di tornare a casa dopo aver partecipato alla messa. A ritrovarla mentre camminava con il rischio di essere investita gli agenti ... Leggi su romatoday (Di domenica 27 dicembre 2020) Immagine di repertorio Ha camminato per diversinel tentativo di tornare aaver partecipato alla. A ritrovarla mentre camminava con il rischio diinvestita gli agenti ...

zazoomblog : Perde la via di casa dopo essere uscita da messa anziana ritrovata a chilometri di distanza - #Perde #essere… - Daniele20052013 : Brodie Lee è morto: il wrestling perde un'altra icona leggendaria - giannettimarco : RT @romatoday: Perde la via di casa dopo essere uscita da messa, anziana ritrovata a chilometri di distanza - Notiziedi_it : Perde la via di casa dopo essere uscita da messa, anziana ritrovata a chilometri di distanza - 79_Alessio : RT @romatoday: Perde la via di casa dopo essere uscita da messa, anziana ritrovata a chilometri di distanza -