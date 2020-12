Ozil Juventus, arriva a gennaio? L’Arsenal offre il tedesco ai bianconeri (Di domenica 27 dicembre 2020) Ozil Juventus – Nuovo nome in orbita Juventus. Uno dei più grandi talenti discontinui del calcio: Mesut Ozil. Il gioiello tedesco sta vivendo una situazione difficile a Londra. L’Arsenal lo ha messo fuori rosa e non gioca da mesi. Il tedesco, già compagno di Ronaldo ai tempi del Real, potrebbe ritrovare il portoghese a Torino che sarebbe felice di riabbracciarlo. Infatti l’ex blancos è uno dei migliori assistman di sempre. Doti tecniche fuori dal normale, abbinate ad una visione di gioco che lo rende un regista offensivo capace di trovare spazi impensabili. Ozil Juventus, possibile approdo a Torino Per la trequarti c’è l’idea Mesut Ozil, in rotta con L’Arsenal. Il fantasista tedesco ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 27 dicembre 2020)– Nuovo nome in orbita. Uno dei più grandi talenti discontinui del calcio: Mesut. Il gioiellosta vivendo una situazione difficile a Londra.lo ha messo fuori rosa e non gioca da mesi. Il, già compagno di Ronaldo ai tempi del Real, potrebbe ritrovare il portoghese a Torino che sarebbe felice di riabbracciarlo. Infatti l’ex blancos è uno dei migliori assistman di sempre. Doti tecniche fuori dal normale, abbinate ad una visione di gioco che lo rende un regista offensivo capace di trovare spazi impensabili., possibile approdo a Torino Per la trequarti c’è l’idea Mesut, in rotta con. Il fantasista...

_solo_ros_ : Leggo di Ozil in prestito, ma magari ce casca!! #Juventus - serieAnews_com : ??#Juventus - Proposto #Ozil gratis a gennaio: problema ingaggio (10 milioni per sei mesi!) - lillydessi : Calciomercato, torna alla Juventus: sgambetto all’Inter | Colpaccio gratis dalla Premier - - alexbianconero8 : Pavoletti piú Ozil per la Juventus? #Calciomercato - calciomercato_m : MERCATO - Juventus, Ozil e Llorente nomi caldi -