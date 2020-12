NFL, Week 16 – I 49ers fermano i Cardinals, Buccaneers ai playoff (Di domenica 27 dicembre 2020) Il secondo turno, della Week 16 di NFL 2020 ha dato i suoi verdetti. Miami, all’ultimo secondo, compie il sorpasso definitivo su Las Vegas e trova la decima vittoria in questa stagione. Per i Raiders, è la sconfitta che decreta l’addio ai playoff. Accedono, invece, alla post season, con una giornata di anticipo, i Buccaneers. Tampa sfrutta al meglio l’occasione di accedere alla prossima fase e stravince contro Detroit. A Glendale, i 49ers fermano i Cardinals, complicando il loro cammino verso i playoff. 49ers-Cardinals: Arizona può ancora qualificarsi alla post season? La situazione qualificazione, per i Cardinals, si complica dopo l’ultima sconfitta. Gli uomini di Kingsbury escono sconfitti dal match contro San ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 27 dicembre 2020) Il secondo turno, della16 di NFL 2020 ha dato i suoi verdetti. Miami, all’ultimo secondo, compie il sorpasso definitivo su Las Vegas e trova la decima vittoria in questa stagione. Per i Raiders, è la sconfitta che decreta l’addio ai. Accedono, invece, alla post season, con una giornata di anticipo, i. Tampa sfrutta al meglio l’occasione di accedere alla prossima fase e stravince contro Detroit. A Glendale, i, complicando il loro cammino verso i: Arizona può ancora qualificarsi alla post season? La situazione qualificazione, per i, si complica dopo l’ultima sconfitta. Gli uomini di Kingsbury escono sconfitti dal match contro San ...

sowmyasofia : NFL, Week 16 – È Alvin Kamara show in Vikings-Saints - MoliPietro : NFL, Week 16 – È Alvin Kamara show in Vikings-Saints - gioganci : RT @huddlemag: La programmazione NFL di DAZN (in streaming multi piattaforma) a partire da venerdì 25 dicembre con le coppie di telecronist… - huddlemag : La programmazione NFL di DAZN (in streaming multi piattaforma) a partire da venerdì 25 dicembre con le coppie di te… - CarlAllegretti : RT @chiefskingdomit: Dopo week 15 restiamo primi in NFL! GO CHIEFS!???? @Chiefs #ChiefsKingdom #RunItBack -

Ultime Notizie dalla rete : NFL Week La programmazione NFL su DAZN - Week 16 Huddle Magazine NFL, Week 16 – I 49ers fermano i Cardinals, Buccaneers ai playoff

Il secondo turno, della Week 16 di NFL 2020 ha dato i suoi verdetti. Miami, all’ultimo secondo, compie il sorpasso definitivo su Las Vegas e trova la decima vittoria in questa stagione. Per i Raiders, ...

NFL, Week 16 – È Alvin Kamara show in Vikings-Saints

La Week 16 di NFL 2020 si apre con un match natalizio ricco di touchdown. Al Superdome di New Orleans, i Vikings fanno di tutto per cercare la vittoria, ma, alla fine, sono i Saints ad avere la meglio ...

Il secondo turno, della Week 16 di NFL 2020 ha dato i suoi verdetti. Miami, all’ultimo secondo, compie il sorpasso definitivo su Las Vegas e trova la decima vittoria in questa stagione. Per i Raiders, ...La Week 16 di NFL 2020 si apre con un match natalizio ricco di touchdown. Al Superdome di New Orleans, i Vikings fanno di tutto per cercare la vittoria, ma, alla fine, sono i Saints ad avere la meglio ...