Italia in lutto | morto per un malore improvviso il professor Galli

Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. E' morto oggi a Camogli (Genova), a causa di un malore improvviso, il professore e politologo Giorgio Galli. Aveva 92 anni. A darne notizia sono fonti vicine alla famiglia. Il professore, autore di numerose pubblicazioni ed editorialista per diverse testate italiane ed europee, era uno dei più affermati esperti della politica italiana. Nato a Milano nel 1928, Galli ha proposto analisi importanti sulla sinistra nel dopoguerra. Nella sua vastissima produzione, si possono annoverare anche importanti studi sul nazismo, sul totalitarismo e sulle influenze esoteriche. Giorgio Galli è stato per oltre trenta anni professore di storia delle

Ezio Zefferi ha lavorato a lungo in Rai dove ha ricoperto vari incarichi tra i quali quello di direttore del Tg2. Il sindaco Nicolò Rizzo, con l’intera amministrazione comunale, esprime cordoglio per ...

Covid V-day, presidente Ordine Medici: “Rivedere priorità di distribuzione”

Stamane al padiglione 24 dell’ospedale Civico di Palermo anche i nove presidenti degli Omceo (Ordine dei Medici) siciliani. Invitati dal presidente della Regione Musumeci per ricevere le prime dosi de ...

