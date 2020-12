Il vaccino AstraZeneca vicino al via libera. La distribuzione potrebbe partire dal 4 gennaio. Soriot: “Efficace al 95%. Anche sui sintomi gravi” (Di domenica 27 dicembre 2020) Il vaccino sviluppato da AstraZeneca e dall’Università di Oxford, che sarà incapsulato in Italia, è “Efficace al 95%”, come quelli già approvati di Pfizer e Moderna, “ed è in grado di eliminare al 100%” i sintomi gravi che portano ai ricoveri per Covid-19. E’ quanto ha detto al Sunday Times l’Ad di AstraZeneca, Pascal Soriot. Secondo i giornale inglese, il via libera delle autorità britanniche al vaccino arriverà “entro giovedì” mentre la sua distribuzione dovrebbe avvenire a partire dal 4 gennaio. Il vaccino di AstraZeneca, ha aggiunto Soriot, promette di essere una “formula vincente” contro il Covid-19 e si prevede sia ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 27 dicembre 2020) Ilsviluppato dae dall’Università di Oxford, che sarà incapsulato in Italia, è “al 95%”, come quelli già approvati di Pfizer e Moderna, “ed è in grado di eliminare al 100%” iche portano ai ricoveri per Covid-19. E’ quanto ha detto al Sunday Times l’Ad di, Pascal. Secondo i giornale inglese, il viadelle autorità britanniche alarriverà “entro giovedì” mentre la suadovrebbe avvenire adal 4. Ildi, ha aggiunto, promette di essere una “formula vincente” contro il Covid-19 e si prevede sia ...

