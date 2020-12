Calciomercato Juventus, difficoltà del Barcellona nell’arrivare a Depay (Di domenica 27 dicembre 2020) La mancata cessione di Braithwaite complicherebbe l’arrivo al Barcellona di Depay, nei radar anche della Juventus Memphis Depay è uno dei nomi al vaglio della dirigenza della Juventus nella lunga lista per il ruolo di vice Morata. L’attaccante olandese, in scadenza con il Lione, è ambito anche da PSG e soprattutto Barcellona. Le difficoltà nel cedere Braithwaite, però, ostacolerebbero l’arrivo in Catalogna di Depay come scrive El Mundo Deportivo. Il nazionale orange preferirebbe accasarsi al Barça, con l’ex CT dell’Olanda Koeman che insiste per l’acquisto del giocatore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 dicembre 2020) La mancata cessione di Braithwaite complicherebbe l’arrivo aldi, nei radar anche dellaMemphisè uno dei nomi al vaglio della dirigenza dellanella lunga lista per il ruolo di vice Morata. L’attaccante olandese, in scadenza con il Lione, è ambito anche da PSG e soprattutto. Lenel cedere Braithwaite, però, ostacolerebbero l’arrivo in Catalogna dicome scrive El Mundo Deportivo. Il nazionale orange preferirebbe accasarsi al Barça, con l’ex CT dell’Olanda Koeman che insiste per l’acquisto del giocatore. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Calciomercato Juve, cash e scambio per Haaland Juventus News 24 Juve: Ronaldo eletto giocatore del secolo

Il fuoriclasse della Juve ha vinto a Dubai il premio di miglior giocatore del secolo ai Globe Soccer Awards battendo la concorrenza tra i quali Messi e Ronaldinho.

Calciomercato Juventus, ecco l'offerta per Reynolds: c'è l'ok del giocatore

Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus avrebbe infatti ottenuto il 'sì' di Bryan Reynolds. Bruciata, quindi, la concorrenza della Roma: la cifra sul piatto è di circa 7-8 milioni di euro, i cui ...

