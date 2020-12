Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: “bacio entro Capodanno”, le previsioni dei Vipponi – VIDEO (Di sabato 26 dicembre 2020) I “Prelemi” continuano a far sognare sia dentro che fuori la Casa del GF Vip. Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono ormai vicinissimi e si sono da tempo aperte le scommesse sul tanto atteso bacio. L’ex Velino ha ammesso senza alcun problema di desiderare le labbra della bella italo-iraniana power ed anche i loro inquilini... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 26 dicembre 2020) I “Prelemi” continuano a far sognare sia dche fuori la Casa del GF Vip.sono ormai vicinissimi e si sono da tempo aperte le scommesse sul tanto atteso. L’ex Velino ha ammesso senza alcun problema di desiderare le labbra della bella italo-iraniana power ed anche i loro inquilini... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

