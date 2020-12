Nessun regalo per Giulia Salemi da parte di mamma Fariba che commenta sui social

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 26 dicembre 2020) Chi ha seguito la lunga diretta natalizia in compagnia dei concorrenti del Grande Fratello VIP 5 ha visto cheieri, ha avuto dei momenti di preoccupazione. La ragazza infatti non ha ricevutovideo messaggio dadi sua, e la cosa le è sembrata molto particolare. Quando poi aprendo i regali ha scoperto chenon le aveva mandato nulla, ha iniziato a porsi delle domande. C’è anche da dire che, dopo aver scartato i regali, è stata chiamata in confessionale, dove forse ha ricevuto un messaggio dadella. Il motivo di tutto questo riserbo, a quanto pare, è dovuto a una richiesta ben precisa cheha fatto alla Tehrani. Ricorderete infatti che nella prima edizione ...